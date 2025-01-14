CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada saat 15.00’te “büyük bir sürpriz” duyuracağını ifade etmişti. Özel, kürsüye çıkarak iktidara yönelik “Kırmızı Kart” kampanyasını başlattığını açıkladı. Kampanya, ekonomik sıkıntılardan etkilenen vatandaşlara dikkat çekmeyi ve iktidara tepki göstermeyi amaçlıyor.

CHP'den üyelere SMS ile çağrı

CHP Genel Merkezi, kampanyayı desteklemek için parti üyelerine “Kırmızı Kart Cepte” adlı bir uygulamanın linkini SMS ile gönderdi. Üyelerden, bu uygulama aracılığıyla cep telefonlarına “kırmızı kart” şeklinde bir ekran indirmeleri ve bu kartı çarşıda, pazarda, sokakta kullanarak hükümete tepkilerini göstermeleri istendi.

Gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı:

“Kırmızı Kart Cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin.”