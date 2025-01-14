Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve azalan su kaynaklarıyla mücadeleye devam ediyor. Kent genelinde sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler üreten belediye, su tüketimini azaltmaya yönelik kurakçıl peyzaj projelerini hayata geçiriyor. Son olarak, otogar bağlantı yolunda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla bu projeler bir adım daha ileri taşındı.

Kurakçıl peyzaj çalışmaları, estetik bir çevre düzenlemesinin yanı sıra sulama ihtiyacını büyük ölçüde azaltarak su tasarrufu sağlıyor. Bu uygulamalar, günlük 33 bin kişinin su ihtiyacına eşdeğer bir su tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında 10 bin metrekarelik alanda 597 ağaç dikilerek, kentin görsel güzelliği artırılırken su tüketimi konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Menteşe’de atık sularla yeşil alanlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurakçıl peyzaj projelerinin yanı sıra geri dönüştürülmüş sularla da yeşil alanları suluyor. Menteşe ilçesinde bulunan yeşil alanların yüzde 90’ı, Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanan geri dönüştürülmüş su ile sulanıyor. Diğer ilçelerde ise arazözlerle yapılan sulama işlemlerinde de geri dönüştürülmüş su kullanılarak su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi amacıyla iki gün süren “İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj” çalıştayını düzenleyerek bu konuda farkındalık oluşturdu.

Başkan Aras: "Su krizine karşı yenilikçi çözümler üretmek önceliğimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su krizine karşı önlem almak adına yürütülen projelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "İklim krizi ve azalan su kaynakları gibi küresel sorunlara karşı yerel ve yenilikçi çözümler üretmek önceliğimizdir. Kurakçıl peyzaj projelerimiz ve geri dönüşüm suları kullanarak gerçekleştirdiğimiz su tasarrufu çalışmaları, bu hedeflerimizin somut örnekleridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik projelerimizi artırarak devam ettirecek ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışacağız."