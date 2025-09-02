AYDIN’da Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde, Aydın Şehir Hastanesi’nin Taşınma Süreci ile ilgili olarak planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesinin taşınma süreci kapsamında yürütülen planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimleri, Başhekim Yardımcıları, İdari Mali Hizmetler Müdür ve Müdür Yardımcıları katılım sağladılar.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında düzenlenen toplantıda, acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler, görüntüleme alanları ve yoğun bakım ünitelerine yönelik planlamalar ele alındı. Ayrıca tıbbi malzeme ve mefruşat süreçlerinin düzenlenmesi, cihaz ve ekipmanların taşınması ve yerleştirilmesi konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların titizlikle yürütülmesi hususunda; İl Sağlık Müdürlüğü ile tüm merkez hastanelerinin özveri ve gayretle tam bir eşgüdüm içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti