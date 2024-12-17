Çiftçilerin, kayıtlarını tamamlamaları için son fırsatın yaklaştığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm adımları doğrultusunda, ÇKS işlemleri artık 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu uygulama, çiftçilere ürün bildirimi, desteklemeler gibi birçok konuda büyük kolaylık sağlıyor.

Ayrıca, E-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlatılan ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme işlemleri de devam etmekte. Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere işlemlerini zamanında yapmaları ve fırsatları kaçırmamaları için hatırlatma yaptı.