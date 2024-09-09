Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de objektiflere yansıyan Alişan, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. Kısa bir alışveriş turu yaparak AVM'de vakit geçiren ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Acun Ilıcalı’nın Düğününde Yer Aldı

Son olarak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününe katılan İlayda Alişan, bu özel gün hakkında da konuştu. Alişan, “Çok güzel ve keyifli bir geceydi. Onların mutluluğuna şahit olmak bizim için gurur verici oldu. Gerçekten çok mutlu olsunlar” diyerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

Yeni Proje Sinyalleri

Gelecekteki projeleri hakkında da açıklama yapan İlayda Alişan, yeni projeler için senaryo okuduğunu ancak henüz netleşmiş bir şey olmadığını söyledi. Ekranlara dönmek için doğru projeyi beklediğini belirten oyuncu, hayranlarına umut dolu mesajlar verdi.

Sevgilisi Oğulcan Engin ile İlişkisi

Sevgilisi Oğulcan Engin ile olan ilişkisi hakkında sorulan sorulara ise esprili bir yanıt verdi. Alişan, Oğulcan Engin’in doğum günü için Instagram’da “İyi ki doğdun Köfte” yazmasına ilişkin, “Köfte bizim aramızda bir espri, bazen birbirimize böyle hitap ediyoruz. Ben başlattım” dedi. Evlilik sorularına ise yanıt vermekten kaçınan oyuncu, bu konuda gizemli kalmayı tercih etti.