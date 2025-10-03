Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar yalanlandı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ortaylı’nın kalp krizi geçirmediğini, uzun süredir tedavi gördüğü başka bir rahatsızlık nedeniyle hastanede bulunduğunu duyurdu.

Candaş Tolga Işık: "Kalp krizi haberi doğru değil"

Işık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil.”

Hastanede kontrol altında

Ortaylı’nın sağlık durumunun stabil olduğu, doktorlar tarafından yakından izlendiği ifade edildi.

Kamuoyuna yanlış bilgi uyarısı

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, takipçilerin resmi açıklamalar dışında bilgiye itibar etmemesi istendi.