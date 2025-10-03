Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılandığı davada dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Barım’ın tutuklanmasına hükmetti.
Tahliye kararına itiraz edildi
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 27 Ocak’ta tutuklanmış, ancak dünkü duruşmada tahliyesine karar verilmişti.
Savcılık, Barım’ın tahliyesine itiraz ederek kararı bir üst mahkemeye taşıdı.
27. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın başvurusunu reddederek dosyayı 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı yerinde buldu ve Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.
Ayrıntılar bekleniyor
Barım’ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili süreç devam ederken, davaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.