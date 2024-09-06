Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sempozyum için gittiği Bilecik’te rahatsızlandı.

Tarih profesörü İlber Ortaylı'nın Bilecik'te yapılacak olan “İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu”na rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Sempozyum iptal edildi.

Bilecik Belediyesinin, İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı hakkında yaptığı açıklamada “5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir” denildi.

Tansiyon sorunu yaşadığı belirtilen Ortaylı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Katarakt ameliyatı olmuştu

Ortaylı, yaşadığı tansiyon problemleri nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları yaşamış ve son olarak bir katarakt operasyonu geçirmişti. Operasyon sonrasında göz yorgunluğu, baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet gibi sorunlardan şikâyetçi olduğu biliniyor.

Ortaylı, geçen nisan ayında Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlanmıştı. Kalkıştan hemen önce rahatsızlanan Ortaylı'ya müdahale edilirken uçak rötar yapmıştı.