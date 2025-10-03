İkili, ayrılık kararını dostane bir şekilde aldıklarını vurgularken, gerekçe olarak “fikir ayrılıklarını” gösterdi.

Mosso ve Sağdıç, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

İlişkilerinde çalkantılar yaşanmıştı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın evliliği boyunca zaman zaman krizler yaşadıkları basına yansımıştı. Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırmaları, birbirlerini takipten çıkarmaları ve zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeleri çiftin ilişkilerindeki gelgitlerin kamuoyuna yansımasına sebep olmuştu. Çift, her defasında aşklarına yeni bir şans verdiklerini açıklamıştı.

Boşanma tek celsede gerçekleşti

Son dönemde aralarındaki fikir ayrılıklarının daha da belirginleşmesi üzerine Mosso ve Sağdıç’ın evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Çift, mahkemede tek celsede boşandı.

Kamuoyundan beklenti

Melek Mosso, boşanma sonrası yaptığı paylaşımda süreç hakkında sadece kendi sözlerine itibar edilmesini özellikle vurguladı. İkilinin açıklaması, basında ve sosyal medyada dolaşan “şiddetli geçimsizlik” iddialarını da dolaylı olarak yalanlamış oldu.