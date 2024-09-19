Şehzadeler Belediyesi, 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine yönelik büyük bir projeye imza atıyor. ‘Çocuklar ile Manisa Tarihine Yolculuk’ adlı proje ile öğrenciler, Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Proje kapsamı ve amacı

‘Çocuklar ile Manisa Tarihine Yolculuk’ projesi, Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Hacıhaliller ve Karaoğlanlı mahallelerinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini kapsıyor. Proje süresince, öğrenciler Manisa şehir merkezine getirilerek, kentin tarihî ve kültürel mekanlarını gezme şansı bulacak. Gezi kapsamında ziyaret edilecek yerler arasında Şehzadelerpark, Tıp Tarihi Müzesi, Sultan Cami, Muradiye Cami, Kurşunluhan, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, ve Çanakkale Şehitleri Müzesi bulunuyor.

Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanışma

Projenin ana hedeflerinden biri, gençlerin şehirlerine olan aidiyet duygusunu artırmak ve Manisa’nın tarihî değerlerini yakından tanımalarını sağlamak. Öğrenciler, bu ziyaretler sayesinde Manisa’nın kültürel mirasını öğrenirken, şehre dair yeni bir bakış açısı kazanacaklar.

Başkan Gülşah Durbay’ın açıklamaları

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projenin önemine dikkat çekti. Durbay, “Bu proje ile gençlerimizin tarih bilincini geliştirmeyi ve Manisa’mızın değerlerini tanıtmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza şehirlerinin tarihini öğretmek, onların şehirlerine olan ilgisini ve sevgisini artıracaktır,” dedi. Ayrıca, projenin ilerleyen dönemlerde farklı mahallelerdeki öğrencilere de ulaşmasını planladıklarını belirtti.