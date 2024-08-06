Emojiler, 1990'ların sonunda Japonya'da ortaya çıktı. 1995 yılında ABD merkezli Unicode Konsorsiyumu tarafından düzenlenmeye başlanan bu piktogramlar, 1999 yılında Japon telefon operatörü Shigetaka Kurita tarafından icat edildi. Kurita'nın geliştirdiği basit piktogramlar, zamanla dünya genelinde popülerlik kazandı. 2010 yılında Unicode Konsorsiyumu, bu yeni trendi desteklemek için binden fazla emoji içeren büyük bir güncelleme yaptı.

Yeni emojilerin çeşitliliği azaldı

Emojilerin evrimi, toplumsal ve kültürel değişimlere ayak uydurdu. 2015 yılında farklı ten renkleri eklendi, 2017'de bölgesel bayraklar tanıtıldı ve 2019'da ırklararası çiftler kullanıcılarla buluşturuldu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan sayısız emoji nedeniyle, yeni sürümler daha küçük gruplar halinde gelmeye başladı. 2025 için önerilen güncelleme sadece sekiz yeni piktogram içeriyor; bu, son on yıldaki en küçük sürüm olarak kayıtlara geçebilir.

Emoji fikirleri tükeniyor mu?

2022'de 112 yeni emoji yayımlanmışken, 2023'te bu sayı sadece 31'e düştü. 2024'te ise, farklı ten renkleri seçenekleri ile bu sayı 118'e yükseldi. Ancak, gelecek yıl eklenecek yeni emojiler arasında pancar, kürek ve Britanya Kanal Adası Sark bayrağı gibi simgeler bulunuyor. Bu durum, emoji üreticilerinin fikirlerinin tükenmekte olduğunu gösteriyor.

Emojilerin geleceği ve tutarlılığı

Emojiler, modern iletişimin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Unicode Konsorsiyumu tarafından belirlenen standartlar sayesinde, emojiler farklı platformlarda tutarlı bir şekilde kullanılabiliyor. Bu da onların dünya çapında benimsenmesini sağlıyor. Ancak, yaratıcı fikirlerin azalması ve daha az çeşitlilik, emoji dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceğini sorgulatıyor.