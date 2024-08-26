26 Ağustos 2024 tarihinde Kütahya'da meydana gelen 8 ayrı orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların yıldırım düşmesi sonucu başladığı ve yalnızca 275 metrekare orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlara 15 dakika içinde müdahale edildiği ve tüm yangınların başarılı bir şekilde söndürüldüğü bildirildi. Yangınlar, Kütahya Orman İşletmesi Kent Ormanı 1, Domaniç Orman İşletmesi Yağbasan mevkii 1, Tavşanlı Orman İşletmesi Tunçbilek 1, Gümüşyeniköy 2, Üyücek 1 ve Şenlik 2 bölgelerinde meydana geldi.

Yangınlara müdahale etmek üzere 8 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı ve 62 personel kullanıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangınlar büyümeden söndürüldü ve geniş çaplı bir zarar oluşmadı.