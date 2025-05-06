İçinden geçtiğimiz zor ve hassas bir dönemde, bireysel ve toplumsal iyi olma haline alan açmak amacıyla 2440 Bölge İyi Yaşam Rotary Kulübü, Efes Rotaract Kulübü, Karşıyaka Rotaract Kulübü, Naturel Rotaract Kulübü işbirliğinde düzenlenen İlham ve İyilik Buluşması İzmir Beyond Hotel’de gerçekleşti.

Bireysel iyi olma halini çoğaltmak, toplumsal dayanışmayı görünür kılmak ve ilham vermek amacı ile düzenlenen etkinliğin sunumunu İyi Yaşam Rotary Kulübü Üyesi Elif Özçelik ve Efes Rotaract Kulübü Başkanı Gökay Karakalpakoğlu gerçekleştirdi.

Festiwell – İyi Yaşam Festivali olarak planlanan açık hava etkinliği, toplumsal duyarlılıklar gözetilerek sadeleşti ve anlamı derinleştirilmiş bir buluşmaya dönüştü.

“İyilik hâli sadece kişisel değil, kolektif bir sorumluluktur” ilkesiyle yola çıkan organizasyon ekibi, bir gün boyunca ilham veren konuşmalar, ruhsal farkındalık çalışmaları ve etkileşimli paneller aracılığıyla katılımcıları birlikte düşünmeye ve hissedilen iyiliği büyütmeye davet etti.

Etkinlik, İyi Yaşam Rotary Kulübü Başkanı Çiğdem Tütüncüoğlu ve Kurucu Başkan Gül Çukur’un açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, bireysel iyi oluş hâlinin toplumsal dönüşüm için taşıdığı rol vurgulandı.

İçsel merkezle bağlantı

“Fırtına Varsa, Merkezine İn” başlıklı panelde, Yazar ve Profesyonel Koç Naci Demiral ile Yönetici Koçu, Fasilatör Ali Özgür Öztürk, değişimle baş etmenin yollarını, bireyin içsel merkeziyle bağlantısını ve liderliğin iyilik haline katkısını ele aldılar.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Elif Yazıcı, “Kokuların Gücüyle Zamana Meydan Oku” başlıklı oturumunda doğanın iyileştirici gücünü katılımcılarla buluşturarak aroma terapinin nelere iyi geldiğini ve hangi yağı nasıl kullanmamız gerektiğini katılımcılarla paylaştı. Ardından, Uzman Klinik Psikolog Barış Gürkaş, online olarak katılım sağladığı “Zor zamanlarda iyi olma hali” başlıklı konuşmasında ruh sağlığının sürdürülebilirliği ve duygusal dayanıklılığın önemi üzerine dikkat çekici bilgiler sundu.

Etkinliğin ikinci yarısında ise Astronom ve Astrolog Ayça Çilingir astrolojik döngülerin içsel dönüşümle ilişkisini anlattı. Op. Dr. Burak Ağca bütünsel sağlıkla ilgili bilimsel bir çerçeve sunarak, doğum ve menepoz süreçleri hakkında bilgiler sundu. Aşan Öztekin Qigong felsefesiyle hareketin şifasını deneyimletti ve gün, Selen Karabulut’un “Seslerin Şifası” adlı meditasyon oturumuyla derinlemesine bir içe dönüşle tamamlandı.