İlhan İrem’in abisi Erkan Aldatmaz mirası reddetmesinin ardından, sanatçının yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde, vasiyetnamenin e-posta yoluyla hazırlanmasının resmi vasiyetname kurallarını karşılamadığı ve hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ileri sürüldü.

Mahkeme elektronik vasiyetnameyi geçersiz buldu

Yargılama sürecinde sunulan deliller ışığında mahkeme, 2019 ve 2020 yıllarına ait elektronik postalarla oluşturulduğu iddia edilen vasiyetnamenin yasal şartları taşımadığına karar verdi. Bu karar doğrultusunda, İlhan İrem’in e-posta üzerinden hazırlanan vasiyetnamesi iptal edildi.

Mahkeme kararının ardından İlhan İrem’in eşi Hansu İrem, hukuki süreci üst mahkemeye taşımaya karar verdi. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) gönderildi ve burada tekrar değerlendirilecek.

Miras sürecinde yeni bir sayfa

Sanatçının vefatının ardından başlayan miras süreci, resmi olmayan elektronik vasiyetnamenin geçersiz sayılmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Taraflar arasındaki hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, İlhan İrem’in ailesinde ve sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

Yeğenin talepleri ve hukuki süreç

Güliz Aldatmaz Gökçadır, babasının mirası reddetmiş olmasına rağmen yasal mirasçı sıfatıyla hak talebinde bulundu. Mahkemenin iptal kararı, Türkiye’de elektronik ortamda hazırlanan vasiyetnamelerin yasal geçerliliği konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor.

İlhan İrem’in mirasında yaşanan bu hukuki karmaşa, elektronik vasiyetnamelerin hukuk sistemindeki yerini ve geçerliliğini tartışmaya açtı. Sürecin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.