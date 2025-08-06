Vali Musa Işın, yetkililerden proje hakkında bilgi alarak, bu yatırımın hastanenin mevcut kapasitesini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Yeni sağlık kompleksinin sadece bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde planlandığını vurgulayan Işın, "Bu proje, Tavşanlı halkına daha iyi hizmet sunmak adına atılmış büyük bir adımdır," dedi.

İncelemelere Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Sağlık Müdür Vekili Ahmet Emrah Çamköy, hastane yöneticileri ve ilçe sağlık yetkilileri katıldı.

Mevcut haliyle 305 yatak kapasitesine sahip olan Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne eklenecek olan yeni bina, 5 katlı ve 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu bina, 75 yeni yatak kapasitesi sağlayacak. Modern tasarımıyla dikkat çeken projede; 36 poliklinik, 2 ameliyathane, 6 sancı-doğum-lohusa (SDL) odası, 31 diyaliz ünitesi, 210 kişilik konferans salonu, 10 yetişkin ve 10 yenidoğan yoğun bakım yatağı, kreş, evde sağlık hizmetleri birimi ile 243 araçlık otopark bulunacak.

Vali Işın, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin bölge halkının yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla Tavşanlı Devlet Hastanesi’nin bölgedeki sağlık altyapısına önemli bir destek sunacağı belirtildi.