İlhan Soytürk Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün sahibi oldu

Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü, yazar İlhan Soytürk “Unutulan İnsanlar” adlı romanı ile kazandı. Ödül, edebi anlatımı ve toplumsal gerçekliği sade bir dille aktarması nedeniyle Soytürk’e verildi. Yarışmaya bu yıl 35 eser katıldı.

Unutulan İnsanlar romanı öne çıktı

Seçici kurul, “Unutulan İnsanlar” romanını, Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerini görünür kılması ve bireysel hikâyeleri çevresel ve siyasal olaylarla başarılı biçimde harmanlaması nedeniyle ödüle değer buldu. Roman, Anadolu anlatı geleneğini çağdaş anlatım teknikleriyle birleştirmesiyle dikkat çekti.

Seçici kurul edebiyat dünyasından isimlerden oluştu

Beş kişiden oluşan seçici kurulda, Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un yanı sıra yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ile eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı.

Başkan Yıldız: “Sanat gelişimin temelidir”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yarışmanın önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Edebiyatımıza yeni soluklar kazandıran bu yarışma, halkın içinden doğan gerçek hikâyeleri görünür kılıyor. İlhan Soytürk’ün eseri, bireysel olduğu kadar toplumsal belleğe de hitap ediyor. Fakir Baykurt’un halkçı edebiyat anlayışı bize yol göstermeye devam edecek.”

İlhan Soytürk kimdir?

1958 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesi Kocaoğlu köyünde doğan İlhan Soytürk, öğretmenlik mesleğini Isparta, Şanlıurfa ve İzmir gibi çeşitli illerde sürdürdü. Şiir, öykü ve makaleleri birçok dergide yayımlandı. 2001’de “Sen Olabilirsin” adlı çocuk romanıyla Mevlüt Kaplan Edebiyat Ödülleri’nde ikinci oldu.

Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi ve Homeros Öykü Yarışmalarından mansiyon ödülleri alan Soytürk’ün yayımlanmış şiir, öykü, anı ve belgesel romanları bulunuyor.

Yarışma edebiyat dünyasında ilgi görüyor

Altı yıldır düzenlenen Fakir Baykurt Roman Yarışması, Türk edebiyatına nitelikli eserler kazandırmayı sürdürüyor. Yarışma, yeni yazarların edebiyat dünyasında görünür olmasına katkı sağlarken, halkın içinden çıkan gerçek yaşam öykülerini edebiyat sahnesine taşıyor. Çiğli Belediyesi, yarışmayı her yıl geliştirerek sürdüreceğini belirtti.