Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, ilişkilerde sıkça duyulan "Sana değil, çevrene güvenmiyorum" cümlesinin manipülasyon ve güvensizliğin bir yansıması olduğunu belirtti.

Güvensizlik ve manipülasyonun yansıması

İlişkilerde içsel bir güvensizlik yaşayan bireyler için tehlikeli bir cümle olan “Sana değil, çevrene güvenmiyorum” masum görünen ama derin etkileri olan bir ifadedir. Psikolog Aslı Kanizi’ye göre, bu cümle hem partnerin karar verme becerilerine şüphe duyulduğunu hem de kişinin kendi özgüvensizliğini gösterir. Bu tür bir yaklaşım, ilişkide seçilmiş olma duygusunu zedeler ve kontrol ihtiyacını artırır.

İlişkilerdeki olumsuz etkisi

Psikolog Kanizi, kontrol ihtiyacının genellikle geçmişte yaşanan travmatik deneyimlerden beslendiğini vurguluyor. Aldatılma ya da terk edilme gibi acılar yaşayan bireyler, bir sonraki ilişkilerinde her şeyi kontrol ederek aynı acıyı yaşamaktan kaçınmaya çalışırlar. Ancak bu kontrol arzusu, ilişkide doğallığı ve özgürlüğü yok eder, zamanla sevgi yerini güvensizliğe ve kaygıya bırakır.

Bu söz ilişkiyi nasıl zedeler?

Bu ifade, ilişkide iki tarafın da öz güvenini sarsar. Partner, seçilmiş olmanın takdir edilmediğini hissederken, sürekli olarak gözetim altında tutulduğunu düşünür. Bu durum, taraflar arasında iletişim kapanmasına ve duygusal yorgunluğa yol açar. Aslı Kanizi, ilişkilerde suçlayıcı ve kontrolcü tutumların, uzun vadede duygusal bir yıpranma sürecini başlattığını belirtiyor.

Cesurca ilişki yaşamanın önemi

Psikolog Kanizi, ilişkilerde kontrol yerine güvenin hakim olması gerektiğini vurguluyor. Güvenmeye ve sevilmeye değer olduğunu hatırlamanın, sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olduğunu belirten Kanizi, “Korku ve kontrol yerine cesurca yaşama kucak açtığınızda, ilişkinin gerçek dokusunu korur ve birlikte büyüme fırsatı yakalarsınız” diyor.