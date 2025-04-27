çişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk dört ayının hız cezası verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, 3 milyon 641 bin 525 aracın denetlendiğini ve 524 bin 100 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, 1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında hız ihlaliyle ilgili toplam 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Aşırı HIZ, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor"

1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; hız ihlali ile ilgili toplam:

2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı.

Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam:

1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.

Önceliğimiz HIZ değil, güvenlik olsun.

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 641 bin 525 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68,

Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.