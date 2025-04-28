İnsan ilişkilerinin temelinde güven, sevgi ve bağlılık yatar. Ancak bazı bireyler, bu bağları kurmaktan kaçınır ve ilişkilerde yoğun bir kaygı yaşar. Bu durum, bağlanma korkusu olarak adlandırılır. Bağlanma korkusu, özellikle romantik ilişkilerde, aile içinde ve arkadaşlık bağlarında kendini gösterebilir.

Bağlanma korkusunun kökeni

Bağlanma korkusunun temelleri genellikle erken çocukluk dönemine dayanır. Çocuklukta güvenli bir bağlanma deneyimi yaşamayan bireyler, ilerleyen yıllarda ilişkilerde duygusal yakınlıktan kaçınabilir. Bu kişiler, başkalarına duygusal olarak yaklaşmayı bir tehdit olarak algılar ve yalnız kalmayı tercih edebilir.

İlişkilerde bağlanma tarzları

Bağlanma korkusu, bireyin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek kaygı, depresyon ve düşük özsaygıya yol açabilir. İlişkilerdeki bağlanma korkusu, genellikle iki şekilde ortaya çıkar:

Kaçınan Bağlanma Tarzı: Bu bireyler, bağımsızlıklarını korumak için duygusal yakınlıktan kaçınır. Sevgi ve bağlılık onlar için tehdit edici olabilir. Kaygılı Bağlanma Tarzı: Bu bireyler, sürekli onay ve ilgi arayışı içindedir. Terk edilme korkusu nedeniyle aşırı talepkâr olabilirler.

Bağlanma korkusu nasıl aşılır?

Bağlanma korkusunu aşmak mümkündür. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, şu önerilerde bulunuyor:

Kendi duygularını tanımak: Bireyin korkularını kabul etmesi, iyileşme sürecinin ilk adımıdır.

Sağlıklı sınırlar koymak: Duygusal bağımlılıktan kaçınmak ve ilişkilerde dengeyi sağlamak için sınırlar belirlenmelidir.

İletişim becerilerini geliştirmek: Açık ve dürüst iletişim, güven oluşumuna yardımcı olur.

Özsaygıyı güçlendirmek: Kişinin kendine değer vermesi, sağlıklı ilişkiler kurmanın temelidir.

Bağlanma korkusu, doğru yaklaşımlar ve terapi desteği ile aşılabilir. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, “Gerçek sevgi ve bağlılık, her şeyden önce kendine güvenmekten geçer. Kendini tanımak ve kabul etmek, sağlıklı ilişkilerin temellerini atmak için ilk adımdır” diyerek sağlıklı ilişkilerin önemini vurguluyor.