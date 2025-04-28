Suudi Arabistan’ın 2024 yılı doğrudan yabancı yatırım girişleri, bir önceki yıla göre yüzde 19 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi. Bu, 2020’den bu yana en düşük seviye.

Yatırım girişlerindeki düşüş

Suudi Arabistan’ın doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 19 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, 2020 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret ediyor. Krallığın küresel likidite sıkıntıları ve parasal koşulların sıkılaşması gibi faktörlerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Yıllık hedef kaçtı mı?

2024 yılı için belirlenen 29 milyar dolarlık yıllık hedef, bu düşüşle birlikte büyük ihtimalle tutturulamayacak. Önceki yıllarda hedeflerini başarıyla yakalayan Suudi Arabistan, bu yıl küresel ekonomik zorluklar nedeniyle hedefini kaçıracak gibi görünüyor.

2030 hedefleri

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar doğrudan yabancı yatırımcı girişlerinin beş kat artarak yılda 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın ekonomik reformları çerçevesinde, ülke yeni sektörlerde büyümeyi hızlandırmaya çalışıyor.

Mali açık ve küresel petrol fiyatları

Analistler, düşük küresel petrol fiyatlarının ve hükümetin artan bütçe açığının, ülkenin daha fazla finansman ihtiyacını gündeme getireceğini belirtiyor. Suudi Arabistan, Vizyon 2030 planını hayata geçirirken, özel sektör yatırımlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor.

Vizyon 2030 ve özel sektör yatırımları

Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlendirme planı olan Vizyon 2030, 2026 yılına kadar devlet desteğine bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Plan doğrultusunda, işsizlik oranı ve kadınların iş gücüne katılımı gibi hedefler beklenenden önce ulaşılabilmişken, petrol dışı GSYH’nin güçlendirilmesi konusunda hâlâ yeterli ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.