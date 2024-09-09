Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başladı.

Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatıldı.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Yeni müfredat kademeli başlatılıyor

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde tartışmalı olan yeni müfredat uygulanmaya başlanacak.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak.

İlk ara tatil 11-15 Kasım

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Çözülememiş sorunlar

- 750 binden fazla öğretmen atama beklerken okullarda öğretmen açığı resmi verilere göre 100 bini aşmış durumda. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öğretmen eksikliğiyle başlamış oldu.

- Okulların üçte ikisinde kadrolu yardımcı personel bulunmuyor. Kamuda tasarruf gerekçesiyle İŞKUR’dan geçici personel alımı yapılmadı.

- Her yıl velilerden tahta kalemi, A4 kâğıdı, temizlik malzemesi, tuvalet kâğıdı malzemeler istenirken, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde kayıt ve bağış adı altında para istenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

- Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de okul çağındaki çocukların yüzde 8.5’inin kilosu yetersiz ve çocukların yalnızca yüzde 12’si her gün et, tavuk ya da balık tüketebiliyor. "Okullarda bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilsin" talebi karşılanmadı.