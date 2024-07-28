Fenerbahçe'nin gururu, ilk kadın olimpiyat kürekçimiz Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar tek çifte elemelerinde 7:57.06'lık bir derece elde eden Elis, serisini 4. sırada tamamladı ve repesaj yarışına katılma hakkı kazandı.

Repesaj yarışına katılacak

Elis Özbay, 28 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da düzenlenecek olan repesaj yarışında çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Repesaj yarışında ilk iki sırayı alması durumunda çeyrek finale yükselerek ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

Fenerbahçe'nin gururu

Fenerbahçeli sporcu Elis Özbay, Olimpiyatlar'da yarışan ilk kadın kürekçimiz olarak tarihe geçti. Bu önemli başarı, hem Fenerbahçe camiası hem de Türk spor camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu. Elis'in mücadelesi, genç sporculara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Elis Özbay’ın repesaj yarışındaki performansı, Türk sporunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çeyrek finale kalması durumunda, hem kendisi hem de ülkemiz için büyük bir başarı elde etmiş olacak.