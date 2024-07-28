Çanakkale, Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ve iki yeni fabrikasının temel atma törenlerine ev sahipliği yaptı. Törende, Kale Grubu'nun sanayiye ve ülke ekonomisine katkısı vurgulandı.

Kale Grubu'nun yeni yatırımları

Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" etkinliği çerçevesinde, "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, konuşmasında grubun girişimci ve öncü ruhunu vurguladı. Okyay, Türkiye'nin sanayi sektörünü güçlendirmek ve dünya genelinde rekabetçi konumunu korumak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. "Geçen yıl toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye'nin büyümesi sanayimizin büyümesine bağlı. Kale Grubu olarak bu sürecin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

Çanakkale'nin sanayi üretimindeki rolü

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kale Grubu'nun 67 yıllık üretim, istihdam ve ihracat katkısını öne çıkararak, "Çanakkale, tarih ve turizm kenti olmanın yanı sıra, Kale Grubu ile üretimin kenti olma özelliğini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Milli gelir ve sanayi hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un "Ticaret bireyleri, sanayi toplumları zenginleştirir" sözüne atıfta bulunarak, ülkenin milli gelir hedeflerine değindi. İnan, milli geliri 60 bin dolara çıkarmak için sanayiyi ve hizmet sektörünü dört katına çıkarmanın önemini vurguladı.

Yeni üretim hattı ve temel atma törenleri

Törenin ardından, 30, 35, 40 ve 45. yıl çalışanlarına kıdem ödülleri ile bayi kıdem ödülleri verildi. Ayrıca, Türkiye'de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka olan "Kalesinterflex" için yeni üretim hattı ve "Supera Üretim Hattı-Parlak Sırlı Porselen Üretim Sistemi"nin temeli atıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, çevre ilçelerden kaymakam ve belediye başkanları, eski milletvekilleri ve davetliler katıldı.