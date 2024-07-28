Kadınlar tek çifte elemelerinde 7:57.06’lık derecesiyle serisini 4. sırada tamamlayan Elis, yarın düzenlenecek repesaj yarışında ilk iki sırayı alarak çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Elemelerde başarı

Elis Özbay, elemelerde gösterdiği performansla göz doldurdu ve 7:57.06’lık derecesiyle serisini 4. sırada tamamladı. Bu sonuçla doğrudan çeyrek finale kalamayan Elis, repesaj yarışına katılmaya hak kazandı.

Çeyrek final hedefi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, yarın Türkiye saati ile 10.00'da gerçekleşecek olan repesaj yarışında, Elis ilk iki sırayı alması durumunda çeyrek finalde mücadele edecek. Bu önemli yarışta başarılı olmak için tüm gücüyle mücadele edecek olan Elis Özbay, hem Türkiye'yi hem de Fenerbahçe'yi gururlandırmayı hedefliyor.