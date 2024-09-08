Türkiye basketbol camiası, İlkan Karaman'ın ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Karaman’ın formasını giydiği birçok kulüp, milli basketbolcunun vefatının ardından taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, İlkan Karaman’ın vefatını duyurdu. Açıklamada, “Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Basketbol camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Spor kulüplerinden taziye mesajları

İlkan Karaman'ın vefat haberi spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Tofaş olmak üzere birçok kulüp, genç yaşta hayatını kaybeden Karaman için başsağlığı mesajları yayımladı.

Fenerbahçe: “2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

Beşiktaş: “Milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Basketbol camiamıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Galatasaray: “Eski milli basketbolcumuz İlkan Karaman’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Kariyerine damga vuran takımlar

İlkan Karaman, kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen basketbol kulüplerinde forma giydi. Tofaş altyapısından yetişen Karaman, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda da oynayarak önemli başarılara imza attı. 2023 sezonunda Çayırova Belediyespor forması giyen Karaman, spor camiasında sevilen ve saygı duyulan bir oyuncuydu.

Türkiye spor dünyası, İlkan Karaman’ın vefatıyla derin bir üzüntü içerisinde. Karaman’ın genç yaşta aramızdan ayrılması, başta basketbol camiası olmak üzere, sporseverler arasında da büyük bir üzüntü yarattı. Karaman’ın unutulmaz performansları, basketbol dünyasında daima hatırlanacak.