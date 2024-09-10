Muğla'nın Datça ilçesinde, eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) ölümüne neden olan kazanın ayrıntıları ve sürücü Emre Ali Önder'in (30) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Önder, kazanın ardından tutuklandı ve ifadesinde olayın detaylarını anlatarak pişmanlığını dile getirdi.

Kaza anı ve sürücünün açıklamaları

İlkan Karaman, 8 Eylül 2024 tarihinde saat 02.30 sularında, Datça’daki bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçerken Emre Ali Önder’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Karaman, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önder, kazanın ardından aracını terk ederek olay yerinden ayrıldı. İki saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalanan Önder'in muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Önder, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Alkollüydüm ve yaşananlar için üzgünüm"

Savcılıkta verdiği ifadesinde, kazanın nedenlerini anlatan Önder, evinde iki bira içtikten sonra annesine ait uyku ilacını almak için yola çıktığını belirtti. Reşadiye Mahallesi’ndeki kavşağa geldiğinde frene bastığını ancak aracın kayarak refüje çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Önder, “Bu sırada karşı şeride geçtim ve olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlarla ilgilendik. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi’ne gittim. Amacım olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri beni yakaladı. Kaza anında alkollüydüm ve yaşananlar için üzgünüm” dedi.

Basketbol dünyasında tanınan bir isim

İlkan Karaman, uzun yıllar Basketbol Süper Ligi’nde çeşitli takımlarda forma giymiş ve A Milli Takım’da da oynamış bir sporcu olarak tanınıyordu. Datça’da eşyalarını taşımak üzere bulunduğu süreçte yaşanan bu trajik olay, basketbol camiasında büyük bir üzüntü yarattı.