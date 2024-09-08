Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, milli basketbolcu İlkan Karaman’ın hayatını kaybetmesine neden olan sürücü E.A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kazanın ayrıntıları

Olay, Kazım Yılmaz Caddesi’nde saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. E.A.Ö.'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karaman, Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaman, Marmaris Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.Ö.’nün alkollü olduğu tespit edildi.