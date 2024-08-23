Manchester City, Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna kattı. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan özel bir video ile duyuruldu.

What you've all been waiting for...



Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme

Manchester City tarafından yapılan açıklamada, İlkay Gündoğan ile 1 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. İmzanın ardından açıklama yapan Gündoğan, "Manchester City'deki yedi yılım, hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak benim için çok anlamlı." dedi.

"Pep ile tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum"

Gündoğan, açıklamasına Pep Guardiola'ya olan hayranlığını dile getirerek devam etti: "Herkes Pep'e duyduğum saygıyı biliyor. O, dünyanın en iyi menajeri ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Sürekli olarak meydan okunduğunuzu hissediyorsunuz, bu da herhangi bir profesyonel için tam olarak istediğiniz şey. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.