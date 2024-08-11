İlke Özyüksel, Paris 2024'Te Modern Pentatlonda 6. Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden milli pentatlet İlke Özyüksel, kadınlar modern pentatlon finalinde gösterdiği performansla 6. sırada yer aldı. Beş farklı disiplinde mücadele eden Özyüksel, Türkiye’ye gurur yaşattı.

Mücadele dolu bir final

Kadınlar modern pentatlon finalinde İlke Özyüksel, binicilik etabında 293 puan alarak iyi bir başlangıç yaptı. Eskrimde 205 puan, yüzmede ise 280 puan toplayarak sıralamada 12. sırada yer aldı. Ancak Özyüksel, koşu-atış etabında gösterdiği üstün performansla 642 puan toplayarak toplamda 1420 puana ulaştı ve finali 6. sırada tamamladı.

Kadınlar modern pentatlon finalinde altın madalya Macar sporcu Michelle Gulyas’ın oldu. Fransız Elodie Clouvel gümüş madalyayı kazanırken, Güney Koreli Seong Seungmin bronz madalya ile kürsüde yer aldı.