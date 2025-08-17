Fenerbahçe’nin Süper Lig 2. haftasında Göztepe deplasmanında 0-0 berabere kalmasının yankıları sürüyor. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında yaptığı analizde, sarı-lacivertlilerin puan kaybının faturasını teknik direktör Jose Mourinho’ya kesti.

Yağcıoğlu, “Oyun sıkıntılıydı, sebebi Mourinho. Hoca değişmiyor, ısrar ediyor. 3 tane savunmacıyla oynama konusunda inanılmaz bir ısrar var. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıkamadı. Baskı kuramadı, çünkü hoca geride beklemekte ısrar etti” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın hücumdaki etkinliğinin de yetersiz olduğunu vurgulayan Yağcıoğlu, “En-Nesyri çok yorgundu, Duran’da hareketsizlik göze çarpıyor. Ceza sahasına gidemiyorsun, Göztepe 66. dakikaya kadar 22 kez Fenerbahçe ceza sahasına girmiş, biz yalnızca 8 kez… Bu oyunla işi kolay değil” dedi.

Yağcıoğlu, Mourinho’nun oyun felsefesini eleştirerek, “En büyük problem hocanın oyun felsefesi. Yönetim, istediği her oyuncuyu alsa bile bu sistemle sorun çözülmez” yorumunda bulundu.

Öte yandan Talisca’nın form düşüklüğüne de dikkat çeken Yağcıoğlu, “İki maçtır çok kötü bir görüntü çiziyor. Penaltıyı kaçırması çanların çaldığı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarları, Göztepe karşısında alınan beraberliğin ardından takımın oyun anlayışına dair tartışmalarını sürdürüyor.