İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi’nde, Silivri ilçesi açıkları olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak ölçüldü.

AFAD: Merkez Silivri Açıkları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.18’de meydana gelen depremin Marmara Denizi açıklarında, Silivri ilçesine yakın bir noktada kaydedildiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlardan İlk Açıklamalar Bekleniyor

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını belirten yetkililer, sarsıntının kısa süreli panik yarattığını ancak herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini ifade etti. Deprem uzmanlarının ön değerlendirme raporlarının ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Daha Önce de Benzer Sarsıntılar Yaşanmıştı

Silivri açıkları, Marmara Denizi içerisindeki aktif fay hatlarının geçtiği bir bölge olarak biliniyor. Aynı bölgede daha önce de benzer büyüklükte depremler yaşanmış, uzmanlar bu bölgedeki hareketliliği yakından takip etmişti.