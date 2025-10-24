İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ihale yolsuzluğu davasından beraat etti. Mahkeme, iddiaların somut delillerle desteklenmediğini belirtti ve İmamoğlu’yu tüm suçlamalardan akladı.

Dava süreci ve iddialar

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen bir ihale sürecine yönelik usulsüzlük iddialarını gündeme taşımıştı. İddialar kapsamında 19 Mart operasyonu yapılmış ve İmamoğlu o dönemde tutuklanmıştı.

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yolsuzluk ve ihale suistimali suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Mahkeme kararı

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti yapılan inceleme sonucunda Ekrem İmamoğlu’nun beraatine karar verdi. Mahkeme, iddiaların somut delillerle desteklenmediğini ve İmamoğlu’nun görev süresince herhangi bir yolsuzluk eylemi gerçekleştirmediğini tespit etti.

İmamoğlu’ndan açıklama

Duruşma sonrası İmamoğlu’nun ofisinden yapılan açıklamada, yargı sürecinin tamamlandığı ve temiz bir şekilde beraat ettiği vurgulandı. Açıklamada, adli sürecin şeffaf ve hukuki çerçevede yürütüldüğü ifade edildi.