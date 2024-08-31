İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu kenti İstanbul'u temsilen İzmir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. İmamoğlu, "İzmir'de olmak, insanın yüzünü gülümsetiyor. Bu şehir ayrı bir enerjiye sahip. İzmir'in bu dönemde de çok önemi var. Ticari, kültürel ve pek çok konuda kadim geçmişe sahip olan İzmir'den memleketimizin daha etkin faydalanması lazım" dedi.



Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) onur konuğu kenti İstanbul'u temsil etmek üzere İzmir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Ziyarette, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar da yer aldı. Mahmut Özgener, "İzmir'e hoş geldiniz. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok mutlu oldum" dedi.

"İzmir, binlerce yıldır ticaretin odağında bir şehir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sözlerine, Özgener'e başarılar dileyerek başladı. İmamoğlu, “İzmir'de olmak, insanın yüzünü gülümsetiyor. Bu şehir ayrı bir enerjiye sahip. Bunu hep yaşadık, yaşıyoruz. Ülkemizin farklı bir boyutu. Bugün de Cumhuriyetimizin çok özel simgesi olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında olmak hem de İstanbul'un onur konuğu şeklinde tariflenmesi bizi çok onurlandırdı. Sağ olsun Cemil Başkanımızın daveti ile de açılışta bir arada olacağız. Gelmişken İzmir'in ticaretinin kalbi olan İzmir Ticaret Odası'nı ve sizi ziyaret etmek istedim" dedi.

İzmir'in ticarette bu toprakların önemli bir kapısı olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Hem ulusal hem de uluslararası boyutu ile binlerce yıldır ticaretin odağında bir şehir. Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminde de ayrı bir önemi olan bir kent. Ticaretin denize açılan, uluslararası seviyede ilişkisi olan, bir kısım ticari ürünlerin borsası gibi bir şehir. İzmir'in bu dönemde de çok önemi var. Umarım ülkemiz açısından İzmir'in konumunun daha da güçlendiği bir dönemi yerelde başta güçlenerek, hep birlikte, ülkemiz genelinde de yaşar ve yaşatırız. Bu bağlamda İzmir'in hem ticareti olan kültürel geçmişi, hem farklı konulardaki kadim geçmişinden memleketimizin daha etkin faydalanması lazım. Ülke olarak söylüyorum. Bu yönü ile biz de İstanbul-İzmir ilişkileri başta olmak üzere, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden bütün Türkiye'nin yerel yönetimlerinin İzmir ile olan diyaloğu ve ilişkisi kapsamında daha etkili buluşmaları, çalışmaları hep birlikte yaparız" diye konuştu.

İzmir fuarı ile ilgili anısını paylaştı

İzmir'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İmamoğlu, İEF ile ilgili anısını da paylaşarak, şunları söyledi: "Hentbol müsabakaları için ilk okul 5. sınıfta geldiğimizde, müdürümüz bize İzmir Fuarı'nı gezdirip, orada bir gece konaklatıp, Aydın'a götürmüştü. İzmir Fuarı benim de gözümde, Karadeniz'den gelmiş bir çocuk olarak 11 yaşında dünya çapında bir alan. Çok güzel duygular uyandırdı. Hala o duyguyu kıpır kıpır yaşıyorum. Trabzon'dan buraya otobüsle gelip, fuarı gezip bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olup, bu şehrin fuarının açılışında bir İstanbul Belediye Başkanı olarak konuşmam, olsa olsa Atatürk'ün cumhuriyetinde olur. Başka bir yerde olmaz. O gurur ve onurla buradayım. Hepimize başarılar diliyorum."