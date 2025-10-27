Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na ilişkin, kişisel verilerin korunması kanununa dikkat çekerek, yargı sürecinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Tunç’tan İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili casusluk soruşturmasına dair açıklama yaptı.

Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği (ICPA) 27. Yıllık Konferansı açılış programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kişisel verilerin korunmasına dikkat çekti

Bakan Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu’nda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda yer alıyor. Bu kanunda sorumluluklar bulunuyor. Bu sorumluluklarla ilgili tespitler yapılır. Suç unsuru varsa cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları karar verir.” Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir.”

Yargı süreci vurgusu

Tunç’un açıklamaları, İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın yargı denetimi ve kişisel verilerin korunması çerçevesinde yürütüldüğünü gösterdi. Bakan, sürecin takip edilmesinin önemine dikkat çekti.