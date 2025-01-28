Sinema ve dizi sektöründe birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sektörde tekelleşme iddialarıyla da gündeme gelen Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden biri olduğu iddialarını reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

İmamoğlu ve Enginyurt’tan destek mesajı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barım’a destek verdi. İmamoğlu, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt da aynı ifadeyi sosyal medya hesabından paylaşarak Barım’a destek verenler arasında yer aldı.

ID İletişim ve gezi iddiaları

Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim, sinema ve dizi sektöründe birçok ünlü ismin bağlı olduğu bir ajans olarak tanınıyor. Barım, Gezi Parkı olaylarına katılan oyuncuları yönlendirmekle suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında, olaylara karıştığı iddia edilen oyuncuların ifadelerine de başvurulmuştu.