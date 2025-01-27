Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile aile hekimlerinin, kendilerine kayıtlı hastalar için hastanelerden randevu alabilmesine olanak sağlayan bir uygulama başlattı. Bu yeni sistem, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesini hedefliyor.

Muayene katılım payında önemli düzenleme

Uygulama kapsamında, aile hekimleri tarafından hastaneye yönlendirilen hastaların muayene katılım payında yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Böylece vatandaşlar, aile hekimleri aracılığıyla aldıkları yönlendirme sayesinde daha düşük bir ücret ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamanın hem hastaların bütçesine destek olacağını hem de aile hekimliği sisteminin etkinliğini artıracağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aile hekimleri, hastalarını MHRS üzerinden kolayca hastanelere yönlendirebilecek. Bu kapsamda, hastalardan alınan muayene katılım payı yüzde 50 oranında azaltılacaktır.”

Hedef daha etkin bir sağlık sistemi

Uygulamanın, aile hekimlerinin hastaların ilk başvuru noktası olma işlevini güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerine erişimin daha düzenli bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.