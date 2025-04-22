Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında her ev ve sokakta Türk bayrağı dalgalandırılması yönündeki çağrısına Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman destek verdi. Duman, evinin balkonuna annesiyle birlikte Türk bayrağı astı.

Buca’da bayraklı 23 Nisan hazırlığı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her yerde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıralım” çağrısına yanıt veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, annesi Serap Duman ile birlikte Menderes Mahallesi’ndeki evinin balkonuna Türk bayrağı astı.

Duman, hemşehrilerine de benzer çağrıda bulunarak, “Buca'mızı gelincik tarlasına çevirmek için tüm hemşerilerimizle beraber balkonlarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz” dedi.

“Bayramımızı bayram gibi kutlayacağız”

Başkan Duman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Silivri’den hepimize umut ve mücadele dolu bir mesaj gönderdi. O, kendisine inanan, demokrasiye sahip çıkan herkesin 23 Nisan öncesi bayrak asmasını istedi. Biz de bu çağrıya gönülden katılıyoruz.”

“Atatürk’ün dediği gibi; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Bayrağımızı gururla asarken vatanımıza, çocuklarımıza ve milletimize olan sevgimizi bir kez daha göstereceğiz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik.”