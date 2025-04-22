23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Antwerp-Genk Belçika Pro League maçı saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV üzerinden şifreli yayınlanacak.

Antwerp-Genk maçı Saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

Belçika Pro League’de Antwerp ile Genk, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

Antwerp-Genk maçı yayın bilgileri

Antwerp ile Genk arasında oynanacak Belçika Pro League karşılaşması, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 21.30.

Antwerp-Genk maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Belçika Pro League mücadelesinde Antwerp ve Genk, Anvers'te bulunan Bosuil Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç, 23 Nisan Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak.

Antwerp-Genk maç günü, saati ve kanalı

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Antwerp - Genk 23 Nisan 2025 Çarşamba 21:30 Tuttur TV (şifreli)