Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin alacağı zam oranları belirlendi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere kira desteği sağlayacak.

TÜİK verileri ve emekli zamları

TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Milyonlarca emekli, TÜİK'in verilerine göre belirlenen zam oranlarını bekliyordu. Buna göre, memur emeklileri yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam alacak.

En düşük emekli maaşı artırıldı

AK Parti'nin aldığı kararla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklif kabul edildi. Yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaş sorunu nedeniyle maaşı 10 bin TL'de kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan bu düzenleme, emeklilerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kira desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere kira yardımı yapılacağını açıkladı. İmamoğlu, "Yenileme maliyetinin yüzde 65’ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin Türk Lirası da kira desteği veriyoruz" dedi. Kira desteği için başvuru kayıtlarının başladığı duyuruldu.

Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin %65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz. pic.twitter.com/3NZEnbvw5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 20, 2024