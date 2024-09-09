Trabzon'un Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, 9 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'nın saldırısına uğrayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ayar'ın bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta ağır yaralandığı, hemen hastaneye sevk edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun akrabası

Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Ayar'ın şehadetiyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başkan İmamoğlu'nun paylaşımında, Ayar'ın vatan uğruna verdiği mücadelenin ve cesaretinin yüceliği vurgulandı. İmamoğlu, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, milletin yaşadığı acıyı paylaştı.

Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez… pic.twitter.com/lhkl76bazE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2024