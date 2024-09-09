TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan Karşıyaka, transfer çalışmalarına hız verdi. Şimdiye kadar 13 oyuncu transfer eden yeşil-kırmızılı ekip, sağ ve sol kanat pozisyonlarına takviye yapmak istiyor. Karşıyaka yönetiminin 1. Lig'den iki önemli futbolcu ile anlaşmak üzere olduğu belirtilirken, transfer döneminin son haftasında kadroya eklemeler yapmaya devam edebileceği öğrenildi. İzmir temsilcisi, üst liglerden serbest kalan oyunculara göre transfer sayısını artırma opsiyonunu da değerlendiriyor. Transfer dönemi, 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

Karşıyaka, ligin ikinci haftasında cumartesi günü İstanbul'da Bulvarspor'a konuk olacak ve teknik ekip rakibin Bornova Stadı'nda Bornova 1877'ye 4-0 mağlup olduğu maçı yakından takip etti.