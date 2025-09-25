İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Silivri’de görülecek bilirkişi davasında hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu hakkında, 27 Ocak’ta yaptığı açıklamalar nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltiliyor.

Duruşma yarın Silivri’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri suçlama konusu oldu. Savcılık, açıklamaların kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediğini ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını etkilemeye yönelik olduğunu öne sürdü.

İlk duruşmaya katılmamıştı

12 Haziran’daki ilk duruşma, Çağlayan Adliyesi yerine Silivri Cezaevi duruşma salonuna alınmıştı. Bu karara tepki gösteren İmamoğlu ve avukatları, protesto amacıyla duruşmaya katılmamıştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “savunma hakkının engellendiğini” belirterek sürece itiraz etmişti.

Bilirkişi eleştirileri

İmamoğlu, söz konusu basın toplantısında CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B. hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen dosyalarının sürekli aynı kişiye verildiğini vurgulamış, S.B.’nin bazı dosyalarda “olmayan raporları varmış gibi sunduğunu” ileri sürmüştü.

CHP’den destek açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarınki duruşmada İmamoğlu’na destek için adliye önünde olacaklarını duyurdu. Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada demokrasimizi savunmak için buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.