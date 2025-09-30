İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Şahin'e yönelik "çirkin siyaseti" açıklamaları nedeniyle açılan davanın duruşma günü belli oldu. İlk duruşma 27 Şubat 2026’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılacak.

Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi'nin AK Partl'i Meclis Üyesi Serkan Şahin’e yönelik “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” ifadelerini kullanması üzerine açılan dava, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası istenen davada, ilk duruşma tarihi 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Duruşma, Bakırköy Adalet Sarayı’nda saat 10:00’da yapılacak. Bu dava, İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından büyük yankı uyandırmış, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelmişti. Dava, İmamoğlu’nun siyasi kariyerini ve geleceğini etkileyebilecek bir dava olarak dikkatle izleniyor.

İmamoğlu’nun, Serkan Şahin’e “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” şeklindeki açıklamaları, siyasi gerilim ve karşılıklı eleştirilerin bir sonucu olarak gündeme gelmişti. Bu açıklamalar, Şahin’in İmamoğlu’na gösterdiği tepkilere karşılık verilmesiyle başladı. Ancak, bu ifadeler sonrasında açılan dava, özellikle İmamoğlu’nun siyasi hayatını etkileyebilecek bir boyuta taşındı.