Spor okullarına kayıt yaptırmak isteyen velilerin çocuklarının kimlik kartıyla başvuru yapması yeterli olacak. Tek seferlik 800 TL forma ücreti alınırken, eğitim süresi boyunca branşa göre 200-300 TL arasında değişen aidat ödenecek. Kayıt işlemleri, Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (MEGEM) ile Görece Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilebilecek.

Birbirinden farklı spor branşlarının yer alacağı kış dönemi eğitimleri, belediyenin deneyimli eğitmen kadrosu tarafından verilecek.

Katılım için belirlenen yaş kriterleri ise şöyle:

Futbol: 2014-2018 doğumlular

Basketbol, Voleybol, Satranç: 2013-2018 doğumlular

Boks: 2008-2015 doğumlular

Jimnastik: 2017-2020 doğumlular

Halk Oyunları: 2012-2017 doğumlular

Halk Oyunları: 2012-2017 doğumlular

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sporun çocukların gelişiminde büyük bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onların bedenen ve zihnen hayata hazırlanmasına destek olmak için çalışıyoruz. Her zaman onlar için yeni imkanlar ve fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz. Tüm ailelerimizi, çocuklarını kış spor okullarımıza kaydettirerek bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum.”

Menderes Belediyesi’nin kış spor okulları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir spor deneyimi sunmayı hedefliyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından eğitimler Eylül ayının ikinci yarısında başlayacak.