İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, İBB koruması Çağlar Türkmen, güvenlik kameralarını neden bantladığını açıkladı.

İmamoğlu'nun koruması, otel kameralarını bantladığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması devam ederken, Ekrem İmamoğlu’na ait güvenlik kameralarının bantlanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, yaptığı açıklamada oteldeki güvenlik kameralarını kendisinin bantladığını ve bunun tamamen rutin bir işlem olduğunu belirtti.

Görüntülerde neler yaşandı?

Önceki günlerde, Ekrem İmamoğlu’nun Adnan Çebi'ye ait bir oteldeki şüphelilerle görüşme yapacağı sırada güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığına dair görüntüler basına yansımıştı. Görüntülerde, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapılan toplantının öncesinde güvenlik kamerası görüntülerinin engellendiği görülmüştü.

Çağlar Türkmen’in ifadesi

Çağlar Türkmen, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifadede, söz konusu kameraları kendisinin kapattığını açıkladı. Türkmen, Ekrem İmamoğlu’nun geleceğinden dolayı bu işlemi gerçekleştirdiğini, çünkü geçmişte Balıkçı Kahraman Restoranı’nda İmamoğlu’nun görüntülerinin basına sızmasının ardından, benzer bir durum yaşanmaması için böyle bir önlem aldıklarını belirtti.

Türkmen açıklamasında şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Daha önceki bir olayda İmamoğlu’nun görüntülerinin basına sızmasının ardından, bu tür önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu karar koruma ekibi tarafından alınmış bir karardır. Rutin bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim bantlama işlemini gerçekleştirdim."

Bilinmeyenler ve görüşme konusu

Çağlar Türkmen, görüşmeye katılan kişiler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki hangi katlarda bulunduğuna dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Türkmen, "Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu’nun neden buraya geldiğini ise bilmiyorum" dedi.