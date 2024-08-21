Geçen hafta Salı günü Yamanlar’da başlayan yangın, tüm İzmir'i etkisi altına aldı. Bölge sakinleri korku içinde evlerini boşaltmaya çalışırken yetkililer ise, yangında evini, tarım arazisini, hayvanını kaybedenlere merhem olmak için tüm gayretini kullandı. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir'in zorlu, dar yollarında ve yoğun trafiğinde sıcak havada kasklarıyla siparişleri ulaştırma çabasında olan yaklaşık 700 motokurye, yangın felaketinde araçların gidemediği yerlere ulaştı. Vardiyalı çalıştıklarını belirten kuryeler, il ve ilçe belediyelerinin ikramlık araçlarındaki tüm ihtiyaç listesini yangına müdahale eden itfaiye erlerine, güvenliği sağlayan polislere, yangında her şeyini kaybeden yurttaşlara ve tüm yaşananları ekranlara, sayfalara taşıyan gazetecilere ulaştırma çabasındaydı.

Motosikletlerin günlerce süren yangında yaktığı litrelerce akaryakıtı da kendi ceplerinden karşıladıklarına dikkati çeken İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, tüm süreci anlatarak, "İlk günde ben de yangın bölgesine gittim. Biz, motokuryeler olarak İzmir'deki 30 Ekim depreminden tecrübe edindik. Motosikletlerimizle her yere girip çıkabilmemiz büyük avantaj. Bu tür büyük felaketlerde motosikletli kuryeler gruplaşarak, koordineli bir şekilde görevlendirilip sorumluluk bilinciyle bölgelere ulaştık. Ayrıca bizler, kendi cebimizden akaryakıtımızı karşıladık, pişman değiliz" dedi.

"Artık biz de varız"

Dernek Başkanı Burhan Akgül, artık kendilerinin de itfaiye erleri, polisler ve gazeteciler gibi sistemin içine dahil edildiklerini anlatarak "Bizler de artık büyük çaplı felaketlerde nasıl hareket edeceğimizin bilincine vardık. Kurye arkadaşlarımızın gösterdiği bu fedakârlık, bizleri sistemin bir parçası haline getirmeyi başardı. Yaptığımız gözlemde bu tür felaketlerde en büyük eksiklik su, ayran, yiyecek ve buzdu. Bizler de bu eksikleri gidermek için ilk günden son güne kadar durmadan motosikletin üzerinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Yaklaşık 700 motokurye, vardiyalı bir şekilde yangın bölgelerinde görev alanlar ile vatandaşlara destek verdi" ifadelerini kullandı.

"Yeteri kadar tecrübemiz yok"

Başkan Akgül, şöyle devam etti: "Bu tür olaylarda en hızlı ve koordineli hareket eden yine motokuryeler oluyor. Bu konuda yeteri kadar tecrübemiz yok. Ama bu konuda eğitilmeyi, devletin kurumlarının bünyesinde yer alıp her felakette koordineli ve eğitimli kuryeler olarak sahada destek vermeyi isteriz. Çünkü biz eğitim eksikliğimiz olmasına rağmen bunları başardıysak, alacağımız eğitimlerle buna benzer büyük felaketlerde daha iyi işler başarabiliriz. İlk gün ben de alandaydım, ama sonrasında çalışmak zorunda kaldığım için diğer vardiyadaki arkadaşlara görevimi teslim ettim" diye konuştu.

"Bizi değerlendirebilirler"

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Akgül, "Bu tür durumlarda çok eğitimli değiliz. Bizim eksiklerimiz, şikayetlerimiz de oluyor. Bizi çok iyi değerlendirebilirler. Belediye ve devlet kurumları; bu işte gelecek vaat eden, eğitimli kuryeleri kendi bünyelerine katabilirlerse, itfaiye erleri gibi bizler de bu oluşum içerisinde hızlıca organize olup gidilemeyen yerlerdeki tüm ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılarız. Ormanlarımızda orman bekçiliği kavramı çok yetersiz. Ormanları Denetleme Sistemi'nde kuryelerden faydalanılabilinir. Devletimiz ve yerel yönetimler kuryeleri özenle seçip kendi kadrolarına alarak eğitebilir, sahaya güvenle sürebilir. Buna eminim ki, böylece bu yangınlar en aza inecektir" sözlerine yer verdi.