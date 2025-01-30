İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili hazırladığı raporda otelde tek yangın merdiveni olduğu ve bu merdivenin yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulandı. Merdivende mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu bulunduğu belirtilen değerlendirme raporunda yangın sırasında bunların eriyerek merdiveni kullanılmaz hâle geldiği saptandı. Raporda “Bu olay yalnızca bir binanın yanmasından ibaret değildir. İhmaller zincirinin ve denetimsizliğin bedelini canıyla ödeyen insanların trajedisidir” denildi.

İMO Ankara Şubesi, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda “Yangın güvenlik sistemleri eksiklikleri”, Yapısal ve sistemsel eksiklikler”, “Denetim sistemi eksiklikleri” olarak sınıflandırılan “yangın güvenlik sistemleri eksiklikleri” sıralandı. Eksiklikler şöyle tespit edildi:

Yangın algılama sisteminin mevzuata uygun olmaması ve devreye girmemesi

- Duman dedektörlerinin çalışmaması

- Acil durum butonlarının çalışmaması

- Acil durum aydınlatma sisteminin yetersiz, aydınlatma araçlarının bataryalarının boş olması

- Yönlendirme işaretlerinin yetersiz olması

- Yangın dolaplarındaki su bağlantılarının yetersiz olması

Üç merdivenden biri yangın için ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelde iki tane yangın merdiveni olduğunu açıklamasına karşılık otelde üç merdiven bulunduğuna ve bu merdivenlerden birinin yangın kaçışı için ayrıldığına dikkat çekildi.

Yangın kaçışı için ayrılan merdivende mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu gibi unsurlar tespit edildi. İMO bu unsurların eriyerek merdiveni kullanılmaz hâle getirdiğini rapor etti.

Rapora göre binanın tamamı ve çatı ahşap malzemeyle yapıldı. Ortak alanların iç kaplamalarında dekorasyon amaçlı ahşap kullanıldı. Yapının yapısal ve iç mekân özellikleri, yangın güvenliği açısından riski artırdı.

Raporda otelde mevzuat gereği zorunlu olmasına rağmen bina genelinde yağmurlama sisteminin olmadığı kaydedildi. Ayrıca yangın dolaplarına su sağlayan sistemde gerekli pompaların eksik olduğunu tespit etti.

Raporda “İçinde bulunulan durum; bunca ihmal, eksiklik ve denetimsizlik içerisinde sorumluluğu başka yerlerde aramak çaresizliğimizin başka bir göstergesi olsa gerek. Faciaya dönüşen yangının çıkış nedeni ne olursa olsun yangının gerçekleştiği tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı ve bu konuda yetkili kuruluşların gerekli rutin denetimleri yapmadığı apaçık ortadadır” denildi.

Denetim yetkisi bakanlıkta; Bolu Belediyesine eleştiri

İMO raporunda otelin 15 Aralık 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğini ancak Bakanlığın denetiminde yangın güvenliği ile ilgili herhangi bir “kusur bulmadığını” belirtti.

Otelin bulunduğu bölgenin belediyenin sorumluluk alanı dışında kaldığına ise şu ifadelerle yer verdi:

“Yönetmelik gereği belediye sınırları dışındaki iş yerleri, başvuru yapmaları halinde belediye itfaiyesinden rapor alabilmektedir. İşletme bu açıdan değerlendirildiğinde turizm alanında yer almaktadır ve denetim yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.”

Ancak Bolu Belediyesinin de eleştirildiği raporda “Belediye kendi sorunluluğu olmasa dahi bulduğu eksiklikleri bildiremez miydi?” diye soruldu.

“Kamucu ve bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulması gerekiyor”

İMO Ankara Şubesi yangınla ilgili raporunun “Sonuç ve Değerlendirme” kısmında şunlara yer verildi:

“İçinde bulunulan durum; bunca ihmal, eksiklik ve denetimsizlik içerisinde sorumluluğu başka yerlerde aramak çaresizliğimizin başka bir göstergesi olsa gerek. Faciaya dönüşen yangının çıkış nedeni ne olursa olsun yangının gerçekleştiği tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı ve bu konuda yetkili kuruluşların gerekli rutin denetimleri yapmadığı apaçık ortadadır. İnsan hayatının rant ilişkilerine terk edilmediği kamucu ve bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulması; yetkin mühendis ve mimarların hem yapım hem de denetim sistemlerinde söz sahibi olması bu sorunların çözümünde anahtar niteliğindedir.”