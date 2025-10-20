AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçimleri sonrası CHP'nin yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, “Yavru Vatan’ın iradesini istismar etmeye kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal’daki hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin seçimlere yönelik tavrının şaşırtıcı olmadığını savundu.

“Patagonya’daki seçimlerden bile medet umanlar, şimdi de Yavru Vatan’ın iradesini istismar etmeye kalkıyor,” dedi.

KKTC seçim sonuçlarının, Türkiye’ye karşı siyasi hesaplara alet edilmemesi gerektiğini belirten İnan, CHP’nin dış politikaya yaklaşımını da eleştirdi.

“Kıbrıs Denince Akıllarına Bağımsızlık Gelmiyor”

İnan, CHP’nin Türkiye’nin dış politikasını yabancı başkentlerde karaladığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler, bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir.”

İnan, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik yapılan eleştirileri hatırlatarak, dış politikada Türkiye karşıtı cephelerde yer alanların söz hakkı olmadığını dile getirdi.

İnan açıklamasında ayrıca, İsrail yanlısı tutumlara, Venezuela muhalefetine verilen desteklere ve Gazze’de yaşananlara da değindi. CHP’nin dış politikadaki tavrını eleştirerek, “Milletin yanında değil, Türkiye’ye karşı olanların safındalar” dedi.

Açıklamasının sonunda Türkiye ile KKTC arasındaki birlik mesajını vurgulayan İnan, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bir ve beraberdir. Bu birliğe göz diken her anlayışa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.