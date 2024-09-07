Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem' karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan yeni sezon tanım filmi “Bir garipsin şu dünyada” kasidesi ile dikkat çekiyor.

“O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi” cümlesiyle başlayan dizinin tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmıyor. Sonrasında gelen "Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül" kasidesi ise yeni sezona ilişkin ipuçları veriyor. Tanıtım filmi, Azem'in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitiyor.

Gündem belirlemişti

Geçen sezona damga vuran yapımlardan biri olan İnci Taneleri, özellikle Dilber'in pavyon dansıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem'in hayata tutunma hikayesini anlatan İnci Taneleri yine iddialı geliyor.

Güçlü kadro

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla yakında Kanal D'de yayımlanacak.