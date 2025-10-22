ABD, Gazze’de güvenliği sağlayacak uluslararası güçte Türkiye’nin yer almasını isterken, İsrail Başbakanı Netanyahu buna karşı çıktı. Kudüs’teki görüşmede taraflar arasında dikkat çekici bir “Türkiye” farkı yaşandı.

Gazze’nin geleceği görüşüldü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze’nin geleceği, güvenliğin sağlanması ve barış süreci masaya yatırıldı.

Vance, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Hamas’ı silahsızlandırırken Gazze halkı için daha iyi bir yaşam sağlamalıyız. Bu, son derece çetin ama gerekli bir görev,” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili ayrıca, Donald Trump’ın Gazze planının Ortadoğu’daki yeni ittifakların önünü açabileceğini söyledi.

Netanyahu: “Gazze’de tamamen yeni bir vizyon kuruyoruz”

Başbakan Netanyahu, görüşmede savaş sonrası dönemin planlarını değerlendirdiklerini belirterek, “Gazze’de sivil bir hükümetin oluşumu, güvenliğin sağlanması ve bu güvenliği kimin üstleneceği konularını ele aldık. Kolay olmayacak ama gerçek anlamda bir barış altyapısı oluşturuyoruz,” dedi.

Türkiye konusunda görüş ayrılığı

Basın toplantısında, Gazze’de güvenliği sağlaması planlanan uluslararası güçte Türkiye’nin rolü de gündeme geldi.

Netanyahu, Türkiye’nin bu güçte yer almasına karşı olduğunu ima ederek, “Bu konuda çok net bir görüşüm var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?” şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu güce dahil olabileceğini belirtmişti. “Türkiye Gazze’de yapıcı bir rol oynuyor ve bunun için müteşekkiriz” diyen Vance, ABD’nin İsrail’e herhangi bir dayatma yapmayacağını vurgulamıştı.

“Netanyahu Türkiye’ye sıcak bakmıyor”

Vance’in açıklamaları sonrası İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu’nun Türkiye’nin güvenlik gücüne katılmasına karşı olduğu, ayrıca Türkiye’nin Gazze’nin yeniden imarına katılmasına da sıcak bakmadığı yazıldı.